ミラ・ジョヴォヴィッチが主演する映画『ロストランズ闇を狩る者』より、アクションさく裂、殺気全開の予告編映像と場面写真が解禁された。【動画】出会ったが最後―。狩って、狩って、狩り尽くす『ロストランズ闇を狩る者』予告本作は『バイオハザード』シリーズや『モンスターハンター』の主演俳優ミラ・ジョヴォヴィッチとポール・W・S・アンダーソン監督が再びタッグを組み挑んだ最新作。原作はジョージ・R・R・マーテ