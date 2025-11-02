10月21日、高市早苗氏（64）が日本初の女性首相に就任した。元々テレビ番組のキャスターとして活動していた高市氏は、1992年の参議院選挙に立候補するも大差で落選。しかし翌1993年の衆議院選挙ではトップ当選し、政治の道へと足を踏み入れている。じつは高市と同様に、タレントとして活動していた経験のある政治家は少なくない。三原じゅん子（61）は『3年B組金八先生』（TBS系）で不良生徒役を演じており、今井絵理子（42）は「S