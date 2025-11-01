Photo:aica こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。 「いいものを長く使いたい」「環境にもやさしくありたい」。そんな思いを形にしたのが、この「本革マルチバッグ」。結局いつも同じバッグを使っちゃうという“あるある”も、このバッグなら「ずっと使いたい」に変わるはず。ビジュアルも、ストーリーも、機能性もそろった、納得の逸品です。 毎日使う。だからサステナブルなものを