きのう、徳島県三好市の観光名所「祖谷のかずら橋」から高齢男性が転落し、死亡しました。きのう午後3時すぎ、「祖谷のかずら橋」の料金所の職員から「男性が橋の10メートル下に倒れている」と通報がありました。消防隊が現場に駆けつけたところ、かずら橋の南詰からおよそ10メートル下の川岸に高齢男性が頭から血を流した状態で倒れていて、その場で死亡が確認されました。男性はかずら橋に観光で訪れていて、警察は男性が誤って