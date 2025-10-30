立憲民主党は食料品の消費税を最長で2年間ゼロにするための法案を正式に決定しました。立憲民主党野田佳彦 代表「まさに食卓の危機でございますので、早急にこういう法案が通るように全力を尽くしていきたいと思います」立憲民主党がまとめた法案は、物価高対策として、来年10月1日から食料品の消費税を1年間ゼロにし、経済情勢によってはもう1年延長するものです。法案では、食料品の消費税ゼロが終了する時期をめどに、所