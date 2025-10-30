千葉県市原市の勤務先のホテルで昨年11月、同僚の女性を殺害しホテルの現金を取ったとして、殺人や窃盗などの罪に問われた同市の無職江川敦被告（48）の裁判員裁判で、千葉地裁は30日、懲役19年（求刑懲役22年）の判決を言い渡した。判決理由で池田知史裁判長は、被告が佐伯仁美さん＝当時（56）＝の首を3分程度絞め続けた上、包丁の刃が曲がるほど強い力で腹を突き刺すなどしたとし「強固な殺意に基づく非常に危険で残酷な犯