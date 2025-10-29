いまや日本代表の頼れる守護神になった鈴木彩艶。浦和レッズでデビューすると、ベルギーのシント＝トロイデンを経て、イタリア・セリエAのパルマでプレーしている。この夏にはビッグクラブ移籍が噂されたが、パルマに残留すると、絶体絶命のPKを阻止するなど活躍を続けている。1913年創設のパルマは、元イタリア代表GKジャンルイージ・ブッフォンや中田英寿氏らがプレーしてきた歴史あるクラブ。そのパルマの公式Instagramは、最近