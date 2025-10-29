日本代表GK鈴木彩艶のダンスをパルマ公式が投稿！「センス神」と選曲が話題に

いまや日本代表の頼れる守護神になった鈴木彩艶。

浦和レッズでデビューすると、ベルギーのシント＝トロイデンを経て、イタリア・セリエAのパルマでプレーしている。

この夏にはビッグクラブ移籍が噂されたが、パルマに残留すると、絶体絶命のPKを阻止するなど活躍を続けている。

1913年創設のパルマは、元イタリア代表GKジャンルイージ・ブッフォンや中田英寿氏らがプレーしてきた歴史あるクラブ。

そのパルマの公式Instagramは、最近、日本語での投稿が増えている。

このほど、「神ってない夜を知らない」という日本語とともに彩艶がリポーターと一緒に踊るシーンを投稿。

真面目な性格で知られる彩艶があまり見せないダンスシーンは新鮮だ。ただ、それ以上に話題になっているのが、BGMの選曲。

使われていたのは、「踊ってない夜を知らない」という歌詞が出てくる日本のロックバンドであるフレデリックの『oddloop』という曲。

この曲がリリースされたのは2014年だが、2020年以降にTikTokでバズり、現在YouTubeでの再生数は1.8億回を記録している。

それだけに、パルマの投稿には「広報担当に間違いなくセンス神な人材がいる笑」「パルマ移籍したらこれを見れなくなるから公式インスタの中身の人も一緒に移籍させたい」とのコメントが寄せられていた。