東京で活動中の救急車を盗まれる事件があり50代男が逮捕 約6km先で発見
2025年10月28日 20時56分

27日夜、東京・町田市の路上で活動中の救急車が盗まれる事件があった
救急隊員が15分ほど救急車を離れて活動をしていたところ、盗まれたという
救急車は約6km離れた場所で見つかり、警視庁は50代の男を逮捕した