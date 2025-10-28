ハワイアン航空は、ホノルル〜オークランド線の季節運航を11月16日に再開する。ホノルル発月・水・金曜、オークランド発火・木・土曜の週3往復を、2026年4月20日まで運航する。機材はビジネスクラス18席、エクストラ・コンフォート68席を含む計278席を配置した、エアバスA330-200型機を使用する。所要時間はホノルル発が9時間10分、オークランド発が8時間40分。同路線は2013年3月から季節運航を行っており、アメリカ本土への便利な