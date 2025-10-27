トランプ大統領が皇居に到着し、27日午後6時半ごろ、天皇陛下との面会が始まりました。先ほど来日したトランプ大統領は厳重な警備のなか、長い車列を組んで皇居前広場を通過し、皇居内に入りました。そして、つい先ほど、午後6時半ごろ、大統領専用車が御所の玄関に到着し、陛下がトランプ大統領を出迎えられました。開口一番、トランプ大統領が「ハロー」と挨拶すると、陛下は、英語で「また、お会いできて嬉しいです」と告げられ