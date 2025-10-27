プロ野球の伝説的な名投手、沢村栄治（読売巨人軍）の功績をたたえ、最も優れた先発完投型の投手に贈られる沢村賞（読売新聞社制定）の今季の選考委員会が２７日、東京都内のホテルで開かれ、北海道日本ハムファイターズの伊藤大海（ひろみ）投手（２８）が初めて選ばれた。７項目の選考基準のうち、伊藤投手が満たしたのは登板２７試合、勝率６割３分６厘、１９５奪三振の３項目だが、登板数と奪三振数に加え、１４勝、６完投