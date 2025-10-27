ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Mrs. GREEN APPLEのライブが1時間遅延 ファンの妊婦が会場トイレで出… Mrs. GREEN APPLE 妊婦 トイレ エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME Mrs. GREEN APPLEのライブが1時間遅延 ファンの妊婦が会場トイレで出産か 2025年10月27日 16時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 25日開催のMrs. GREEN APPLEの名古屋公演について週刊女性PRIMEが報じた 開場時間について同グループの公式Xが1時間ほどの遅延を報告 同時にファンの妊婦が会場のトイレで出産したというXの投稿が出現した 記事を読む おすすめ記事 マクドナルド、紙ストロー終了へ 11・19より「ストローなし」のフタに変更、開発に3年以上 2025年10月27日 14時9分 生徒にSNSで4千通、教諭停職 岐阜県立高、「大好き」 2025年10月24日 13時33分 【さつまいもで】むっちりほっくほく！ワタナベマキさんの『鬼まんじゅう』せいろで簡単 2025年10月26日 10時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 与沢翼氏、“婚活スタート”宣言もドン引き反応…「20代」「スタイル良い子」「好みはグラビア」重なる条件に呆れの声も 2025年10月26日 17時39分