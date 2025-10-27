◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク10-1阪神(26日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク・周東佑京選手が26日、全打席でヒットを記録。これまでの日本シリーズ記録を更新する「1試合5安打」をマークしました。2017年ドラフトの育成2位でソフトバンクに入団した周東選手。2019年のシーズン開幕直前に支配下契約を勝ち取ると、同年から100試合以上に出場します。その俊足を生かした機動力の高さでチームに貢献すると、侍ジャパ