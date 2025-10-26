日本の食卓の定番、みそ汁。代表的な家庭料理だが、いざ「おいしく作ろう！」と思うと意外と難しいもの。みその選び方からおいしく作るポイントまで、これから料理を始める人へのアドバイスを料理家・樋口直哉が語る。※本稿は、樋口直哉『料理1日目たったの10皿で「料理の基本」はマスターできる』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。みそと相性の悪い食材はない！みそはアミノ酸や有機酸、無機酸、塩類などを含んで