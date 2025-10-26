主人公のさやか（30）は、自分が流されやすい性格だという自覚がありました。ママ友である聡子からの「自然派思想」に基づくいろいろな批判に傷つきつつも、なかなか縁を切ることができません。しかし、自分なりの思いの中で、もう聡子とわかりあうのが難しいことには気づきつつありました。『自然派押し付けママ友』をごらんください。 友情を断ち切れず、自然派思想を押し付ける聡子の信念に耐える日々「現代の薬は不要」「シ