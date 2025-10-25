２３日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、ピッチャー芸人が放送された。バッテリィズのエース、コットンの西村らが野球経験を語る中に、超別格が参戦。ＰＬ学園出身で元日本テレビの上重聡アナウンサーがひな壇に座った。ＰＬ時代の９８年に横浜・松坂大輔投手と投げ合った伝説の延長１７回熱戦で知られる上重アナは、八尾フレンドに所属した小学校時代を振り返り「全国大会が３つあるんですけど、日本一を決める大会、小学