ついつい暗いトーンの洋服を選びがちな秋、気分を一新するなら【しまむら】から登場しているカラーシャツを試してみて。今回は、淡色カジュアル好きのインフルエンサー@hiro77andさんが購入した“まろみイエロー”のシャツをピックアップ。派手すぎないまろやかな色味で、大人のデイリーカジュアルにマッチしそう。この秋はイエローの差し色で、こなれ感のある着こなしを目指して。 大人が着