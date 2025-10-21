東京23区のマンション価格不動産経済研究所が21日発表した2025年度上半期（4〜9月）の新築マンション1戸当たりの平均価格は、東京23区で前年同期に比べて20.4％高い1億3309万円だった。上半期として3年連続で最高値。工事費や土地代の上昇が平均価格を押し上げた。首都圏（1都3県）も3年連続で最高値を更新し、19.3％高い9489万円だった。不動産経済研究所の担当者は、今後も価格が「緩やかに上がっていくだろう」と予想。比較