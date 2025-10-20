ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 10歳女児の身体に刺青、児童養護施設で起きたトラブル「中学生に彫ら… 刺青・タトゥー 児童相談所 いじめ 福岡県 国内の事件・事故 時事ニュース NEWSポストセブン 10歳女児の身体に刺青、児童養護施設で起きたトラブル「中学生に彫られた」 2025年10月20日 16時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 児童養護施設に入っていた10歳の娘の話を29歳の母親が語っている 娘は施設で女子中学生に墨汁を使ったまち針で刺青をつけられたという 刺青を入れられてから退所するまでの2カ月近く、職員は気づかなったそう 記事を読む おすすめ記事 ギネス認定証とともに展示した花火写真、１件のクレームで撤去…写真家「納得いかない」 2025年10月19日 21時33分 ディーン・フジオカ 偽りない元妻への感謝…それでも「離婚決断」に至った背景 2025年10月20日 5時0分 「夜の営みも“最後まで”あります」32歳女性がChatGPTとの結婚を決めたワケ。3年半付き合った婚約者のことを相談したら… 2025年10月14日 15時54分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 運動会の写真をSNSでアップしたら……「それ止めて！ゾッとする」の声 保育園などが禁止する理由は？ 2025年10月20日 7時15分