ブルワーズクラブハウスで脱帽【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ブルワーズは17日（日本時間18日）、敵地でドジャースとリーグ優勝決定シリーズ第4戦に1-5で敗れシーズンが終わった。「1番・投手兼指名打者」で出場したドジャースの大谷翔平投手に3本塁打を浴び、投げては7回途中10奪三振無失点の快投を披露された。これにはブルワーズベンチも称賛せざるを得なかった。異次元のパフォーマンス