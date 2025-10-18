世界文化遺産「佐渡島の金山」を構成する相川鶴子金銀山の「道遊の割戸」＝2024年4月、新潟県佐渡市【ソウル共同】韓国の李赫駐日大使は18日、新潟県佐渡市の世界文化遺産「佐渡島の金山」の労働者を追悼する韓国独自の式典を昨年同様、11月下旬に開くとの見通しを示した。聯合ニュースが伝えた。韓国は朝鮮半島出身者の強制労働があったと主張し、新潟県などが9月に開催した追悼式を欠席した。李氏は東京の大使館で開かれた韓