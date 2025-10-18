日本維新の会吉村洋文代表が１８日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に生出演。自民と維新の連立などについて語った。維新が自民と急接近したことに、国民民主・玉木雄一郎代表が「二枚舌みたいだ」などと批判したが、吉村氏は、「今、すごいチャンスですよ！仮に自民と維新、足しても過半数足りてないんです。（国民民主の）１７８万円の壁の減税を期待している方も多い。『対決より解決だ』って言う