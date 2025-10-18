全国の医師・歯科医師約10万6000人で構成される全国保険医団体連合会（保団連）は10月16日、福岡資麿厚労相に対し「老朽化した入院医療機関の改築費用にかかる補助金を求める要望書」を提出した。 病院4軒に1軒が“築40年超”「早急に改善するための補助金」要求 要望書では5月26日に報道されたNHKの調査をもとに「法定耐用年数を超える築40年以上の病棟を持つ病院は全国で1623、全体の27％に上り、築50年以上は全国で568（9.3