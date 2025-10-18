農林水産省が、コメの民間備蓄制度の導入を検討していることがわかった。国が保管料などを負担し、民間に一定量を備蓄してもらうことを想定している。コメ不足などで備蓄米が必要になった際に、消費者に迅速に届ける狙いがある。政府備蓄米の制度は残したまま運用する。民間での備蓄水準や期間、保管コストの補助率といった詳細は今後詰める。政府備蓄米は、不作によるコメ不足などの緊急時に対応するため、１００万トン程度