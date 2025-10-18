「町田商店」がスイスに進出横浜家系ラーメンチェーンとして知られている「町田商店」が、8月2日にスイス・チューリッヒに出店し話題となっている。町田商店は2008年東京都町田市にて創業し、現在国内に170店舗以上を展開しているラーメンチェーンだ。運営会社の株式会社ギフトホールディングスは「ラーメンを、世界の贈り物に。」を理念として掲げていることもあり、かねてから海外進出に対しては意欲的な姿勢を見せている。2016