いま、注目度上昇中の「幻の野菜」があるといいます。【写真で見る】“幻の果実”ペピーノ、色やサイズはこんな感じ食べる栄養ドリンク?注目の新野菜「ペピーノ」6日、都内のカフェ「BROOKS GREENLIT CAFE 南青山」では“サラダ記念日”に合わせ、野菜（ヤサイ）にちなんだ831円の特別価格でビュッフェを楽しめるキャンペーンが開催されました。お客さん「ズッキーニ毎日食べてます」さまざまな野菜が旬を迎えて