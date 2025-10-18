首相指名選挙が21日に迫るなか、自民党と日本維新の会による連立協議が山場を迎えています。こうしたなか、維新が連立の絶対条件とする国会議員定数の削減について、自民党は大筋で受け入れる方向で最終調整に入りました。■「国会議員定数の削減」吉村代表は強気の姿勢17日夜、「news zero」は国民民主党の玉木代表を直撃しました。――議員定数の削減について受け入れる考えですか？国民民主党玉木代表「自民党と日本維新の会