ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë·²¡á£²£°£²£³Ç¯£´·î£±Æü/Joseph SohmVisions of America/Universal Images Group/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃæ»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¦ÏÂÅÞ¡¦Ì±¼çÅÞ¤ÎÁÐÊý¤Ëº®Íð¤È·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¨¥¹¥á¥é¥ë¥À£·¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Í¥Ð¥À½£¹Ù³°¤Ë¤ª¤±¤ë¼·¤Ä¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·²¤Ï¡¢´°À®»þ¤Ë¤ÏºÇÂç£¶¡¥£²¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤ÎÅÅÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£