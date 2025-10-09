5回途中6安打3失点で降板「全体的にはそんなに悪かったわけではない」【MLB】フィリーズ 8ー2 ドジャース（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板し、5回途中67球、6安打3失点でポストシーズン初黒星を喫した。「4回は、先頭に本塁打を打たれてそのまま続けて3点取られたので、何とか最少失点で抑えられたらもっと試合の流れが