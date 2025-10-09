5回途中6安打3失点で降板「全体的にはそんなに悪かったわけではない」

【MLB】フィリーズ 8ー2 ドジャース（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板し、5回途中67球、6安打3失点でポストシーズン初黒星を喫した。「4回は、先頭に本塁打を打たれてそのまま続けて3点取られたので、何とか最少失点で抑えられたらもっと試合の流れが変わっていたかなと思います」と反省した。

3回まで無安打投球が一転した。エドマンのソロで先制点をもらった直後の4回だった。先頭のシュワーバーに今シリーズ初安打となるソロを許すと、2本の安打と味方失策などで2点を加えられ、3点を失った。5回は先頭から2連打されたところで降板となった。

「全体的にはそんなに悪かったわけではない」と言いつつも、被弾の場面については「2打席目は外を中心にいく組み立てだったんですけどボール先行してしまって3球目のストレートをうまく打たれてしまった」と悔しそうに振り返った。

山本は前回登板した1日（同2日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で、7回途中を113球で4安打2失点（自責0）と好投してワイルドカードシリーズ突破に導いた。昨年のポストシーズンでは4試合登板で2勝0敗、防御率3.86でワールドシリーズ制覇に貢献していた。（Full-Count編集部）