大衆寿司居酒屋「鮨・酒・肴杉玉」では、2025年10月1日から「杉玉8周年創業祭」を開催しています。杉玉500円割引券がもらえる創業8周年を迎える「鮨 酒 肴杉玉」では、ネタが通常の約2倍サイズの「中とろ」や「8周年スペシャル"まぐろの極み"2貫盛り」など、創業8周年を記念した商品が楽しめます。・中とろ200％!! 赤みと脂の絶妙なバランスが魅力。通常の約2倍サイズの中トロは目玉の一品です。注文は1人1貫まで。価格は97円