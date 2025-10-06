2倍サイズの「中とろ」が97円だと...！？「鮨 酒 肴　杉玉」の創業祭、お得度がすごい...。

大衆寿司居酒屋「鮨・酒・肴 杉玉」では、2025年10月1日から「杉玉8周年創業祭」を開催しています。

杉玉500円割引券がもらえる

創業8周年を迎える「鮨 酒 肴 杉玉」では、ネタが通常の約2倍サイズの「中とろ」や「8周年スペシャル"まぐろの極み"2貫盛り」など、創業8周年を記念した商品が楽しめます。

・中とろ200％!!

赤みと脂の絶妙なバランスが魅力。通常の約2倍サイズの中トロは目玉の一品です。

注文は1人1貫まで。価格は97円です。

・8周年スペシャル"まぐろの極み"2貫盛り

2つの異なる仕立てのまぐろを楽しめる贅沢な一品。厚切りした天然インドまぐろの赤みを漬けにして海苔と卵黄をトッピングした「厚切り漬けまぐろ 卵黄のせ」と、ローストビーフの上に漬けにして炙った大トロをのせて卵黄をトッピングした「禁断の大とろビーフ まるごと卵黄」の2種です。

価格は977円。

さらに、「8周年スペシャル"まぐろの極み"2貫盛り」を1皿注文するごとに、10月15日以降に使える「杉玉500円割引券」が1枚もらえます。「杉玉500円割引券」は、会計2000円ごとに1枚利用可能です。

利用期間は25年10月15日から12月10日まで。全国の「鮨 酒 肴 杉玉」各店舗で利用できます。

FOOD ＆ LIFE COMPANIES発行の株主優待券を除いて、他のサービス券や割引券との併用は不可。

・黄金とろたく"絶品"薬味巻き

大葉・きゅうり・たくあんなどが入った巻き寿司に、とろたくと1個まるごと卵黄を贅沢にトッピングした一品。

価格は715円。

・8周年タコさんウインナー

漢字の"八"をかたどったかわいい一品。

価格は385円。

販売日はいずれも10月1日から14日まで。1日の販売数には限りがあります。

杉玉 イオンモール仙台上杉は取り扱いがありません。

ディナータイムでの販売で、お持ち帰りとデリバリーは対象外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部