フィリーズとの地区シリーズに「1番・投手」で投打同時出場【MLB】フィリーズ ー ドジャース （日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場する。ポストシーズン初の二刀流。初勝利と2試合ぶり本塁打に期待がかかる。2年ぶりに投手復帰した今季は14試合登板して1勝1敗、防御率2.87。フィリーズとは9月16日（同17日）に本拠