オスナが6月18日以来の1軍復帰ソフトバンクは3日、みずほPayPayドームで行われたオリックス戦に10-2で快勝。本拠地最終戦は打線がつながった。初回に柳町達外野手の6号2ランで先制。5回には栗原陵矢内野手の8号満塁弾、谷川原健太捕手の3号ソロなどで一挙6得点を加えた。6回には柳田悠岐外野手の復帰後初アーチとなる今季3号ソロも飛び出した。投手陣は先発・上沢直之投手ら計7投手が継投し、ロベルト・オスナ投手も6月18日