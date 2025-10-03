【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライターUruが、New Single「プラットフォーム」を11月26日にCDパッケージとしてリリースすることが決定した。これに先駆けて、デジタル配信は10月15日よりスタートする。「プラットフォーム」は、現在放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』（読み：トワノユウグレ）のOPテーマとして書き下ろされた楽曲。Uru自身が作詞・作曲を手掛け、編曲は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第