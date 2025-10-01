ÆüËÜ¼òÎàÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ª¼ò¤È¿©¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÅìµþ¼ò¿è(¤È¤¦¤­¤ç¤¦¤·¤å¤¹¤¤)¡×¤ò2025Ç¯9·î9Æü**¤ËÀµ¼°¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼òÎà¿©ÉÊ²·¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿ÌÜÍø¤­ÎÏ¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°ïÉÊ¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ÜµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤«¤é¿©ÉÊ¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¤¬¸·Áª¤·¤¿3,000ÉÊ°Ê¾å¤ÎË­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ 