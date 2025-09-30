【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバルバトスルプスレクス】 10月1日予約開始 2026年4月 再販予定 価格：19,800円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバルバトスルプスレクス」を2026年4月に再販する。価格は19,800円。10月1日より一般店頭にて予約受付を開始する。 本商品はアニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオル