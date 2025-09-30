ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 声優の内田真礼と石川界人が結婚を発表 連名の書面でコメント 声優 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース オリコン 声優の内田真礼と石川界人が結婚を発表 連名の書面でコメント 2025年9月30日 12時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 声優の内田真礼と石川界人が30日、それぞれのSNSを通じて結婚を発表した 連名の書面で「仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在」と言及 「より豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたい」としている 記事を読む おすすめ記事 日本ハム・若林晃弘が引退発表「幸せな時間でした」 昨季巨人から移籍「支えられて今がある」 2025年9月26日 16時3分 伊藤蘭、娘・趣里＆三山凌輝の第1子誕生を祝福「ちょうど趣里が産まれたこの季節」 2025年9月26日 19時39分 『あんぱん』最終回にファン拍手喝采 中園ミホら感動＆秘話語る 松嶋菜々子は今田美桜を労う 2025年9月26日 17時40分 双子妊娠中の中川翔子、驚異の“腹囲”サイズを公開「まもなくドラえもん」 2025年9月25日 9時14分 野々村友紀子、夫・川谷修士と2人でハート作る“ラブラブ”夕景ショットに「ロマンチックすぎ」「最高のご夫婦」と羨望の声 2025年9月25日 15時27分