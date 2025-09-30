札幌市南区にある果樹園の近くで2025年9月30日、クマ3頭が出没しました。クマは現場に居座っていたため、このうち2頭を駆け付けたハンターが駆除したということです。クマが出没したのは、札幌市南区藤野にある果樹園の近くです。30日午前6時半ごろ、近くに住む80代の男性が、外からクマのような鳴き声がしたため確認しに行くと、およそ100メートル先で親子グマ2頭を目撃しました。その後、通報を受けて駆けつけた警察