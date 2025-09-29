近年、車両の空力性能向上やデザイン性の理由から、押し出し式や電動式の埋め込み型ドアハンドルが広く採用されています。燃費向上や電気自動車（EV）の航続距離延長に寄与する一方で、事故時の脱出を妨げる危険性も指摘されてきました。特に衝突や火災、バッテリー異常加熱時には、埋め込み型ドアハンドルが「見えない障害」となる恐れがあります。中国工業情報化部は9月24日、「自動車ドアハンドル安全技術要求」の国家標準（案