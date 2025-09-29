DeNAの南場智子オーナーが29日に自身のSNSを更新し、三浦大輔監督が今季限りで退任すると発表しました。南場オーナーはXで「三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました」とファンへ報告。10月1日に本拠地・横浜スタジアムで行われるレギュラーシーズン最終戦で、三浦監督が挨拶することも伝えています。三浦監督は2021年から5シーズン指揮を執ると、2024年にはリーグ3位からクライマックス