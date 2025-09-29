日銀の野口旭審議委員は29日、札幌市で講演し「政策金利調整の必要性がこれまで以上に高まりつつある」と述べた。2％の物価安定の目標達成が近づいているとして、利上げに向け見極めが重要な局面だと強調した。国内で物価高が長期化しており「企業や家計が次第にインフレを織り込みつつある」と説明。企業が高水準の賃上げを続ける中、物価や経済の安定のために「現状の金融緩和度合いを適切なタイミングで調整していくことが