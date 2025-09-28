たけし軍団の一員として裸芸で日本中を沸かせた井手らっきょ（65）。熟年離婚後、故郷・熊本に戻り、いまは繁華街の片隅でスナックを経営している。昔と変わらず、その身ひとつで笑いを取り続ける裸芸人の第2の人生に『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。【映像】井手らっきょが“巨大な突起”のついた下着で裸芸→スナック大爆笑熊本一の繁華街・下通りアーケード。そのはずれに井手の店がある。 2018年