27日午前、岐阜県飛騨市の山中で、80代の男性がワナにかかっていたクマに頭を引っかかれるなどしてけがをしました。命に別状はないということです。 【写真を見る】ワナにかかり３発命中したクマ 猟友会の80代男性が仕止めようと近づき襲われる 頭をひっかかれ右手噛まれるなどケガ 命に別状なし 岐阜・飛騨市 飛騨市によりますと、27日午前11時ごろ、岐阜県飛騨市神岡町の山中で、猟友会のメンバーがシカやイノシシ用のワ