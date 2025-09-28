◇パ・リーグロッテ0―2日本ハム（2025年9月27日ZOZOマリン）ロッテの吉井理人監督（60）が今季限りで退任する可能性が高いことが27日、分かった。就任1年目の23年から2年連続でCSに進出したが、3年目の今季は17年以来8年ぶりの最下位。1年契約で球団は契約を更新しないとみられる。後任はサブロー・ヘッドコーチ（49）が最有力候補に挙がっており、来季は新監督で巻き返しを図ることになりそうだ。25日に8年ぶりの最下