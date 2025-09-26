ディズニーアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」をモチーフにしたユニークな新コレクション「CHESHIRE CAT」がディズニーストアに登場！ピンクのしま模様のぬいぐるみやキーチェーンに加え、暗闇で光るギミックを取り入れた遊び心満載なグッズが多数展開されます☆ ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』チェシャ猫 コレクション「CHESHIRE CAT」 スケジュール：先行発売日：2025年9月30日