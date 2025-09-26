【グリッドマン ユニバース 宝多六花「AXGRIT」Ver. 】 予約期間：9月26日～2026年1月15日 2027年3月 発売予定 価格：34,980円 デザインココは、フィギュア「グリッドマン ユニバース 宝多六花『AXGRIT』Ver.」をECサイト「COCOストア」にて9月26日より予約受付を開始した。発売は2027年3月を予定し、価格は34,980円。 本商品はSHIBUYA TSUTAY