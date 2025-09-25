空き地を有効活用する手段として、人気の「太陽光発電」があります。設置すれば安定収入が得られるというイメージもありますが、実は雑草管理のための維持費や近隣からのクレームといった想定外の対応に悩まされる可能性があります。 本記事では、太陽光パネルによる土地活用のメリット・デメリットを整理し、後悔しないために必要な注意点や維持コストを抑える対策まで詳しく解説します。 太陽光発電に