「【一撃で解決】LINEをパソコン(PC)で使うカンタン3ステップ」と題した動画で、IT分野で人気のひらい先生が、自宅や職場でLINEをパソコンで簡単に使い始める方法を分かりやすく解説した。今回の動画では、WindowsやMacBookなど様々なパソコンユーザーに向けて、「GoogleやYahooなどの検索サイトから“LINE”と検索するのが第一歩」と語りかける。 ひらい先生は「多分ね、Windowsのパソコンを使っている方多いと思